Врачи Уфы удалили у пациентки крупную опухоль мозга

Интраоперационный нейромониторинг — это современная технология, позволяющая во время хирургического вмешательства отслеживать состояние важных структур центральной нервной системы, а также проводить электрофизиологические тесты. Это дает возможность проводить операции с пробуждением пациента во время вмешательства. Использование такого метода открывает новые возможности для проведения сложных нейрохирургических операций на головном и спинном мозге, обеспечивая достойное качество жизни пациента.