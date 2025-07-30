Врачи Уфы удалили у пациентки крупную опухоль мозга

Врачи Республиканского онкодиспансера впервые применили систему интраоперационного нейромониторинга. Нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге.
В медицинское учреждение обратилась 75-летняя женщина с опухолью головного мозга размером 6х6 см. Образование было расположено в глубоких структурах. Операция была связана с высоким риском повреждения важных нейронных путей. У пациентки могли возникнуть проблемы с речью, движением и чувствительностью.
Интраоперационный нейромониторинг — это современная технология, позволяющая во время хирургического вмешательства отслеживать состояние важных структур центральной нервной системы, а также проводить электрофизиологические тесты. Это дает возможность проводить операции с пробуждением пациента во время вмешательства. Использование такого метода открывает новые возможности для проведения сложных нейрохирургических операций на головном и спинном мозге, обеспечивая достойное качество жизни пациента.
Фото: министерство здравоохранения РБ.