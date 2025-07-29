Бойцы СВО из Башкирии вышли в финал чемпионата профессионального мастерства

Сразу два представителя Башкортостана вышли в финал первого чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Их имена и фотографии опубликовал в своих социальных сетях Глава Башкортостана.
В числе финалистов: Артём Мухарямов, который выступал в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», и Дмитрий Полубояринов — участник по компетенции «Поварское дело». Как отметил Радий Хабиров, ребята представят нашу республику в финале чемпионата в октябре.
За плечами у ветеранов — служба на СВО, тяжелые ранения. Артём дважды награжден медалью «За отвагу», сейчас работает социальным координатором в филиале Фонда «Защитники Отечества». Дмитрий после возвращения домой тоже ведет активную жизнь, помогает формировать гуманитарные грузы.