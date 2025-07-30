В Башкирии 17-летний подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

55-летний житель Караидельского района обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предварительным данным, накануне мужчина отправился на рыбалку к реке Юрюзань и оставил ключи в замке зажигания своей «Нивы». Позже он заметил свой автомобиль, движущийся по дороге. Осознав кражу, владелец обратился за помощью к родственнику. Вскоре они обнаружили машину в кювете в нескольких километрах от места угона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 17-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения неподалёку от места происшествия.

Как установили следователи, подросток, проходя мимо «Нивы», воспользовался оставленными ключами, чтобы покататься, но не справился с управлением и съехал в кювет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.