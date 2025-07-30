Уфимский чиновник спас тонущего рыбака

Сотрудник администрации Орджоникидзевского района Уфы Руслан Исхаков совершил героический поступок. В выходные дни, занимаясь рыбалкой на реке в селе Кабаково, он заметил тонущего человека и без раздумий бросился на помощь.

Добравшись до пострадавшего, Руслан обнаружил, что тот уже потерял сознание. Чиновнику удалось вытащить мужчину на берег, однако он не подавал признаков жизни. Исхаков немедленно начал делать искусственное дыхание и сумел привести рыбака в сознание.

После оказания первой помощи спаситель вызвал бригаду скорой помощи и передал пострадавшего медикам. О подвиге своего сотрудника рассказал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Руслан – настоящий герой, и я им горжусь! Его скромность и отвага служат примером для всех нас! Рустем Хамитов, глава администрации Орджоникидзевского района г. Уфы