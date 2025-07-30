В Уфе спасатели помогли девочке снять застрявшее кольцо

Вчера, 29 июля, в Уфе родственники подростка обратились за помощью к спасателям. Девочка надела кольцо, но самостоятельно снять его не смогла.

Фото №1 - В Уфе спасатели помогли девочке снять застрявшее кольцо

Специалисты поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города аккуратно распилили украшение при помощи гравера и слесарных инструментов.

Во время операции спасатели периодически охлаждали нагревающийся металл водой, чтобы избежать ожогов. Процедура заняла некоторое время, но прошла успешно. Медицинская помощь девочке не потребовалась.

Фото: УГЗ Уфы.

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