Музей шоколада из Башкирии стал лауреатом национальной премии

Музей шоколада из Стерлитамака стал лауреатом национальной премии «Страну меняют люди». Семья Григорьевых уже шесть лет занимается производством сладостей. Их проект стал частью кластера «Культурный код» и выставки фермерских товаров «Патрики-маркет» — популярного места у гостей города. «Ремесленный шоколад из Башкирии» — не только дипломант проекта «Продукт Башкортостана», но и постоянный участник фестивалей.
100% натуральный, настоящий ремесленный шоколад из благородных какао-бобов. Без эмульгаторов, белого рафинированного сахара, полуфабрикатов, красителей, ароматизаторов и консервантов. Марина Григорьева из Стерлитамака вместе с мужем 6 лет назад основали первое и единственное на сегодняшний день производство по изготовлению шоколада. Сейчас они не только создают сладость, но и проводят мастер-классы.
Первый этап изготовления шоколада — сортировка бобов. После этого их ровным слоем укладывают на противень и погружают в конвекционную печь, где какао проходит тепловую обработку. Достаточно одной минуты, чтобы бобы обжарились. После охлаждения очищаются в специальном агрегате.
Экскурсии, которые проводят в доме Патрикеева в Стерлитамаке, стали популярны не только среди жителей города, но и за его пределами. В 2025 году Григорьевы приняли участие в первой национальной премии «Страну меняют люди». Лауреатами стали сотни выдающихся личностей страны: ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные. И среди них — семейная мануфактура Григорьевых «Ремесленный шоколад из Башкирии». Эта награда учреждена по поручению Президента России Владимира Путина.
«Ремесленный шоколад из Башкирии» уже был отмечен дипломом проекта «Продукт Башкортостана». И по традиции примет участие в фестивале гостеприимства «Купец 2.0», который состоится 9 августа в Стерлитамаке.