В Башкирии инспекторы ДПС помогли водителю, которому стало плохо за рулём

В Альшеевском районе инспекторы дорожно-патрульной службы пришли на помощь водителю, которому стало плохо за рулём.

Как сообщили в ГАИ региона, инцидент произошёл в селе Раевка. Инспекторы заметили на мосту по улице Магистральной «Рено Аркана» с включенными аварийными сигналами. Так как стоянка на данном участке запрещена, правоохранители решили проверить водителя.