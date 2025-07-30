В Уфе игроки «Толпара» начали готовиться к новому сезону

Уфимский «Толпар» продолжает подготовку к сезону. Сейчас команда проводит занятия в зале и на льду. Работа ведется над функциональной подготовкой хоккеистов и на игровую тактику.

Сразу несколько беговых упражнений, но все они без шайбы. Так проходит первая половина утренней тренировки. Вечером будет еще одна. А пока важно заложить базу на сезон, и помогает в этом функциональная подготовка. На льду около 20 хоккеистов — есть среди них игроки прошлого сезона, подтягиваются в состав «Толпара» и воспитанники спортшколы 2008-2009-го годов рождения. Некоторые хоккеисты пройдут сборы с командой мастеров и с «Торосом».

После выхода из отпуска толпаровцы прошли медосмотр, потом у них были тестовые упражнения. Последние две недели игроки проводят на льду и в зале. Михаил Колесников мечтал оказаться в «Толпаре». Он идет по стопам старшего брата — Сергея Колесникова. Тот уже пробовал свои силы в КХЛ и успел закрепиться в «Торосе».