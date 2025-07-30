В Уфе игроки «Толпара» начали готовиться к новому сезону

Уфимский «Толпар» продолжает подготовку к сезону. Сейчас команда проводит занятия в зале и на льду. Работа ведется над функциональной подготовкой хоккеистов и на игровую тактику.
Сразу несколько беговых упражнений, но все они без шайбы. Так проходит первая половина утренней тренировки. Вечером будет еще одна. А пока важно заложить базу на сезон, и помогает в этом функциональная подготовка. На льду около 20 хоккеистов — есть среди них игроки прошлого сезона, подтягиваются в состав «Толпара» и воспитанники спортшколы 2008-2009-го годов рождения. Некоторые хоккеисты пройдут сборы с командой мастеров и с «Торосом».
После выхода из отпуска толпаровцы прошли медосмотр, потом у них были тестовые упражнения. Последние две недели игроки проводят на льду и в зале. Михаил Колесников мечтал оказаться в «Толпаре». Он идет по стопам старшего брата — Сергея Колесникова. Тот уже пробовал свои силы в КХЛ и успел закрепиться в «Торосе».
А это уже вторая половина ледовой тренировки. И здесь идет работа технического плана: отдельно с вратарями, защитниками и нападающими. Оптимальную форму ребята наберут и определяться с пятерками на льду уже к товарищеским встречам. По плану предсезонной подготовки сначала игрокам «Толпара» предстоят товарищеские матчи на выезде против нижнекамского «Реактора», после уже в Уфе башкирская молодежка встретится с «Ладьей». Затем команда проведет два предсезонных турнира.