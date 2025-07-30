Генерал-майор из Башкирии получил звание Героя России

Еще один уроженец Башкирии был удостоен высокого звания Героя России. Радий Хабиров рассказал подробности награждения в своих социальных сетях.

Генерал-майор Руслан Гарифуллин получил "Золотую звезду" из рук директора Росгвардии Виктора Золотова. Гарифуллин руководит 116-ой отдельной бригадой особого назначения, которую многие называют "стальной" - прежде всего, за характер ее бойцов. Руководитель подразделения получил награду за мужество и доблесть, которые проявил в ходе специальной военной операции.