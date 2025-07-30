Радий Хабиров дал новые поручения по развитию Мишкинского района

Строительство женской консультации в Мишкинском районе, возведение нового корпуса полилингвальной школы и ремонт мастерских в агропромышленном колледже на 27 миллионов рублей. Какие еще поручения дал Радий Хабиров во время рабочей поездки и какие сферы требуют особого внимания – подробнее далее.

Начинал с трактора, продолжил мини-погрузчиками. Семь лет назад Ярослав Саликов организовал машиностроительный цех в собственном гараже. В прошлом учитель физики, вместе с напарниками наладил производство техники, которую можно применять не только в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве.

Этот мини-погрузчик собрали вручную за месяц. Он многофункциональный и предназначен для выполнения разных задач: чистки снега, перевозки грунта, уборки сена. Благодаря своей малой форме на нем можно проехать хоть куда, а для работы в закрытом помещении предусмотрена электротяга.

И таких погрузчиков уже собрали свыше 300. Продукцию покупают не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Помогают и участникам специальной военной операции. Специалисты ремонтируют мотоциклы и отправляют их на фронт. Мастерскую посетил Радий Хабиров, и он поддержал начинания Кулибина, который планирует расширить выпуск техники.

Мастера в состоянии вывести серьёзный продукт машиностроения на серийное производство. Мы займёмся поддержкой этого проекта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров призвал местные власти активно помогать представителям бизнеса, эффективно использовать сельхозугодья и развивать инфраструктуру. Такие пожелания он высказал новому руководителю муниципалитета Ларисе Александровой. Её по итогам конкурса выбрали депутаты совета.

Вы знаете, когда мы думали, кто бы мог дальше возглавить район, нам всё-таки хотелось, чтобы это был человек, собственно, от вас, и житель района, который здесь прожил всю свою жизнь. Женщины всегда очень ответственные, требовательные и настойчивые. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здоровью и качеству оказания медицинских услуг в районе уделяют большое внимание. В прошлом году отремонтировали здание поликлиники. Среди пациентов и ветераны спецоперации. Десантник Рамиль Салихов после ранения находится в отпуске в Мишкино. Сейчас он проходит диспансеризацию.

Грандиозные планы и у центральной районной больницы. Особенно для пациенток женской консультации. Со следующего года на территории учреждения начнут строить здание, где будут проверять в том числе и здоровье будущих матерей.

Нам надо будет снести старое здание, подготовить место и построим, в 2027 году построим. Потому что всё-таки женщинам, на самом деле, это один из важнейших элементов и демографической политики. Одно дело — женщина приходит в какое-то замызганное место, где так, конечно, она не захочет рожать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2024-м в Мишкинскую центральную больницу устроились шесть специалистов. Это терапевты, врачи, хирурги и офтальмологи. Однако учреждение здравоохранения всё еще нуждается в кадрах.

В райцентре есть и полилингвальная школа. Она создана по поручению Радия Хабирова. Здесь учатся почти 500 человек, причем обучение ведется на нескольких языках — английском, русском и марийском. Радию Хабирову показали проект возведения пристроя на 250 мест для начальных классов.

Тут только открыть финансирование и начать строительство. Нам еще надо построить интернат в Нефтекамской татарской полилингвальной гимназии. В этом году в Татышлинском районе откроем и полилингвальную гимназию, и самое главное — Удмуртский национально-культурный центр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Агропромышленному колледжу в Мишкино уже 33 года. Здесь готовят специалистов для сельского хозяйства, слесарей по ремонту и обслуживанию легковых машин. Радий Хабиров поручил выделить 27 миллионов рублей, чтобы обновить мастерские. Несколькими годами ранее в учреждении отремонтировали общежитие и часть учебного корпуса. Глава Башкортостана подчеркнул, что в районе необходимо укреплять экономику и социальную сферу.

Проблемы в районе давно известны, и над ними мы работаем, — это традиционная история здравоохранения, школы, дороги. По дорогам с Ларисой Геннадиевной уже договорились. Мы выделим определённые средства, тут есть «фонящие» участки, по ним отработаем. Есть вопросы и по дальнейшему развитию комфортной среды. Здесь люди очень дружно живут. Мишкинский район особенный, очень интересный. Люди скромные, трудолюбивые. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посетил Радий Хабиров и священную рощу. Это традиционное место сбора марийцев, где представители финно-угорского народа проводят богослужения и религиозные обряды. Этой локации около трёхсот лет.