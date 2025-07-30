Радий Хабиров дал новые поручения по развитию Мишкинского района

Строительство женской консультации в Мишкинском районе, возведение нового корпуса полилингвальной школы и ремонт мастерских в агропромышленном колледже на 27 миллионов рублей. Какие еще поручения дал Радий Хабиров во время рабочей поездки и какие сферы требуют особого внимания – подробнее далее.
Начинал с трактора, продолжил мини-погрузчиками. Семь лет назад Ярослав Саликов организовал машиностроительный цех в собственном гараже. В прошлом учитель физики, вместе с напарниками наладил производство техники, которую можно применять не только в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве.
Этот мини-погрузчик собрали вручную за месяц. Он многофункциональный и предназначен для выполнения разных задач: чистки снега, перевозки грунта, уборки сена. Благодаря своей малой форме на нем можно проехать хоть куда, а для работы в закрытом помещении предусмотрена электротяга.
И таких погрузчиков уже собрали свыше 300. Продукцию покупают не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Помогают и участникам специальной военной операции. Специалисты ремонтируют мотоциклы и отправляют их на фронт. Мастерскую посетил Радий Хабиров, и он поддержал начинания Кулибина, который планирует расширить выпуск техники.
Радий Хабиров призвал местные власти активно помогать представителям бизнеса, эффективно использовать сельхозугодья и развивать инфраструктуру. Такие пожелания он высказал новому руководителю муниципалитета Ларисе Александровой. Её по итогам конкурса выбрали депутаты совета.
Здоровью и качеству оказания медицинских услуг в районе уделяют большое внимание. В прошлом году отремонтировали здание поликлиники. Среди пациентов и ветераны спецоперации. Десантник Рамиль Салихов после ранения находится в отпуске в Мишкино. Сейчас он проходит диспансеризацию.
Грандиозные планы и у центральной районной больницы. Особенно для пациенток женской консультации. Со следующего года на территории учреждения начнут строить здание, где будут проверять в том числе и здоровье будущих матерей.
В 2024-м в Мишкинскую центральную больницу устроились шесть специалистов. Это терапевты, врачи, хирурги и офтальмологи. Однако учреждение здравоохранения всё еще нуждается в кадрах.
В райцентре есть и полилингвальная школа. Она создана по поручению Радия Хабирова. Здесь учатся почти 500 человек, причем обучение ведется на нескольких языках — английском, русском и марийском. Радию Хабирову показали проект возведения пристроя на 250 мест для начальных классов.
Агропромышленному колледжу в Мишкино уже 33 года. Здесь готовят специалистов для сельского хозяйства, слесарей по ремонту и обслуживанию легковых машин. Радий Хабиров поручил выделить 27 миллионов рублей, чтобы обновить мастерские. Несколькими годами ранее в учреждении отремонтировали общежитие и часть учебного корпуса. Глава Башкортостана подчеркнул, что в районе необходимо укреплять экономику и социальную сферу.
Посетил Радий Хабиров и священную рощу. Это традиционное место сбора марийцев, где представители финно-угорского народа проводят богослужения и религиозные обряды. Этой локации около трёхсот лет.
Глава Башкортостана поддержал усилия жителей и священнослужителей по сохранению рощи. Радий Хабиров подтвердил, что даст поручения по включению места в перечень объектов культурного наследия.