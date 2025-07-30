В Уфе открылось обновленное отделение реанимации новорожденных

В Уфе открылось обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Работы были выполнены при поддержке Министерства здравоохранения Республики и Благотворительного фонда «ЛАКИ». Обновленное отделение открылось в Городском перинатальном центре Уфы, здесь родился каждый четвёртый уфимец. Проведенный ремонт — это пример сотрудничества медучреждения и социально-ориентированной некоммерческой организации. Модель эффективного взаимодействия между больницами и СОНКО обсудили сегодня на круглом столе. Участие приняли Каринэ Хабирова, руководители медучреждений и благотворительных организаций.

А сейчас все пациенты реанимации как на ладони. А иногда и размером с неё. В кювезах за жизнь борются крошки, что поспешили раньше срока увидеть этот мир. А на стенах обновленного отделения фотографии тех, кто уже дома сделал свои первые неловкие шаги. Как напоминание мамам, что надежда есть всегда. Меньше месяца ушло на то, чтобы преобразить место, где каждый день борются за жизни только появившихся на свет малышей.

Новые двери, свежий ремонт. Полностью заменены электрика, сантехника. Строители поменяли подводку кислорода, установили современное освещение. Ремонт провёл благотворительный фонд «Лаки». Организация помогает обновлять больницы по всей стране.

Городской перинатальный центр посетила Каринэ Хабирова. Председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» пообщалась с роженицами. В роддоме женщины находят время и для творчества. Каринэ Хабирова напомнила о проекте, который был создан, чтобы поддержать мам, открывших в себе талант к живописи.

Городской перинатальный центр стал площадкой, где обсудили модель эффективного взаимодействия медучреждений и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сотрудничество, которое может быть в разных направлениях. Это и реабилитация, адаптация пациентов, реализация совместных проектов. Таких как, например, тот же ремонт помещений.

НКО более гибкие и могут быстро давать ответ на те или иные запросы населения. Они приходят на помощь в организации взаимодействия между пациентами и врачами и в то же время готовы подставить свое надежное плечо. В это взаимодействие вовлекаются НКО, находящиеся не только в республике, но и по всей стране. Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»