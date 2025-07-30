Бойцы из Башкирии попали в финал «Абилимпикс»

Бойцы СВО из Башкортостана вышли в финал чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Всего республику представляли пять человек. Финалисты Артем Мухарямов и Дмитрий Полубояринов продемонстрировали высокий уровень подготовки и целеустремленности.
Соревнования чемпионата были организованы по 15 компетенциям. Дмитрий Полубояринов показывал мастерство в поварском деле, а Артём Мухарямов в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Они представят республику в финале чемпионата, который пройдёт в октябре.
Участие в «Абилимпиксе» — это возможность для ветеранов СВО вернуться к мирной жизни, освоить новую профессию и повысить свою квалификацию. Выход в финал чемпионата — это не только личное достижение бойцов, но и пример мужества и стремления к победе.