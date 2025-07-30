В Уфе жители дома 2 недели живут без газа

Дело в том, что от времени выщелачивается раствор и нарушается герметизация дымоходов. Данные работы в статью содержания не входят. И в капремонте этих работ вообще нет пока. Возможно, их и включат, разговор такой идёт. Но пока решения такого не принято. В связи с этим дымоход он как бы считается и общедомовым вроде, но он обособленный, с каждой квартиры до крыши идёт свой.

Фагим Салимьянов, заместитель директора УЖХ Советского района г. Уфы