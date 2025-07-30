В Уфе жители дома 2 недели живут без газа

Уже больше двух недель жители многоквартирного дома № 48 по проспекту Октября живут без газа. Подачу голубого топлива прекратили 14 июля из-за нарушения герметичности общедомовых дымоходов. Неисправность, которая была выявлена в ходе проверки, может угрожать жителям отравлением.
УЖХ Советского района и подрядная организация говорят, что ремонт должен быть произведён за счёт собственников квартир, а это по 24 тысячи рублей с каждого жилого помещения. Для многих, а среди них пенсионеры, инвалиды, матери в декретном отпуске, такая сумма неподъемна. По мнению жильцов, именно бездействия управляющей компании привели к разгерметизации дымоходов, и настаивают на ремонте за счёт средств УЖХ.
С 14 июля нет газа. Не можем ни кушать сварить, ни помыться. Пришли и отключили, у нас ведь так. Проверяли дымоходы в каждой квартире. Заходили в каждую квартиру. В каждой квартире всё нормально. Тяга есть, газ работает. Но почему-то отключили.Римма Якупова, жительница дома №48 по проспекту Октября
Законодатель в постановлении Правительства 354 об этом говорит, 491, постановление Госстроя под номером 170. Там чётко прописано, прямо по буквам, что обязана делать управляющая компания. Но за десятки лет в нашем доме никаких ремонтов оголовков, никаких покрасочных побелочных работ в чердачном помещении не проводилось. Вот следствие того, что привело именно к такому результату, в котором весь МКД по адресу проспект Октября, 48, оказался.Василий Виноградов, представитель дома №48 по проспекту Октября
С жалобой жильцы многоквартирного дома обратились в прокуратуру. Тем временем в Управлении жилищного хозяйства Советского района Уфы отметили, что дымоходы не входят в статью содержания. Но и эксплуатировать их в неисправном состоянии запрещено. Только в прошлом году в Башкортостане, по данным регионального Роспотребнадзора, угарным газом отравились 184 человека, 125 из них скончались.
Чтобы избежать повторения трагедий, на данный момент в Советском районе Уфы отремонтированы 35 из 230 домов с дымоходами. А чтобы жильцам было комфортнее оплатить работы, подрядная организация и УЖХ готовы предоставить скидки и рассрочку для оплаты.
Дело в том, что от времени выщелачивается раствор и нарушается герметизация дымоходов. Данные работы в статью содержания не входят. И в капремонте этих работ вообще нет пока. Возможно, их и включат, разговор такой идёт. Но пока решения такого не принято. В связи с этим дымоход он как бы считается и общедомовым вроде, но он обособленный, с каждой квартиры до крыши идёт свой.Фагим Салимьянов, заместитель директора УЖХ Советского района г. Уфы
На сегодняшний день у нас работы по проспекту Октября, 48 ведутся. На данный момент 1 подъезд, 4 квартиры осталось отремонтировать. И в дальнейшем планируем дальше работу проводить по герметизации дымоходов с последующей выдачей формы 20 и подключением газовых колонок. В среднем на дом уходит, при наличии нормального доступа с начала работ, где-то около месяца примерно. Столько времени уходит на четырехподъездную пятиэтажку.Денис Артемьев, заместитель директора УЖХ Советского района г. Уфы