В Башкирии к 15 августа завершат капремонт школ и колледжей

До 15 августа образовательные учреждения, проходящие по федеральной программе капремонта в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году, будут сданы. Ее реализация находится на постоянном контроле. В Уфе партийный десант «Единой России» провел мониторинг хода работ в двух школах и общежитии колледжа.

До Дня знаний чуть больше месяца. И пока школьники и студенты на каникулах, в республике завершается модернизация учебных заведений. Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова отремонтирована почти на 90%. Завершили штукатурные и малярные работы, уложили плитку, заменили окна в столовой, установили новые двери и утеплили фасад.

Реализация Народной программы «Единой России» — на постоянном контроле: еженедельно проводятся совещания и выездные мониторинги с участием сенаторов и депутатов всех уровней. Так, в 18-й школе работы тоже планируют завершить к 15 августа. В процессе — покраска стен, шлифовка полов в коридорах, ремонт системы водоснабжения и монтаж инженерных сетей. Обновят кровлю и благоустроят территорию.

С этого года программу капремонта расширили: помимо школ, обновят объекты дошкольного и среднего профессионального образования. В 2025-м работы коснутся 35 школ, трех колледжей и двух детских садов республики. На эти цели выделили больше двух миллиардов рублей, основная часть которых — из федерального бюджета.

Почти 40 лет общежитие Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства ни разу полноценно не ремонтировалось. Душевые, которые раньше находились в подвале, появятся в каждой секции: на 4 комнаты, то есть на каждые 8 человек, будет своя кабина. Кроме того, 300 жильцов долго ждали замену окон и батарей.

Как отметил руководитель реготделения партии Руслан Насретдинов, основная задача — сдать все ремонтируемые образовательные учреждения республики в срок не в ущерб качеству.