Боец «Доцент» из Башкирии посетил волонтёров швейной фабрики «Шьём для Героев»

Боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Доцент», находясь в краткосрочном отпуске, посетил волонтёров швейной фабрики «Шьем для Героев. Янаул». В гости он пришёл со своей женой и дедушкой, который тоже вносит посильный вклад в общую Победу, помогая в сборе гуманитарной помощи для башкирских подразделений в зоне СВО.

Доброволец поблагодарил от имени однополчан волонтёров за их заботу и внимание, рассказал, как им помогают масксети и другие вещи, сшитые их руками. На память о своём визите Доцент расписался на флаге Республики Башкортостан и рассказал о планах — поступить в военное училище. 21-летний боец служит в инженерно-сапёрной роте, так что его профессия будет востребована и после окончания спецоперации.