В Уфе у обрушившегося здания ведутся работы по уборке мусора

В Уфе ведётся разбор последствий обрушения здания. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Напомним, накануне, 30 июля, на улице Коммунистической рухнул фасад бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума. Здание не эксплуатировалось с 2024 года и было отключено от газа.

Специалисты намерены перекрыть часть улицы. В частности, будет закрыт участок от улицы Крупской до улицы Ленина. Такая мера необходима для благополучного разбора завалов. По последним данным, с места происшествия уже вывезли более 100 кубометров мусора.