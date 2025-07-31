Житель Башкирии получил срок за угон автомобиля

36-летний житель Нефтекамска приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима за угон автомобиля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил автомобиль «УАЗ Профи» возле автосервиса с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, он угнал машину и направился в село Куяново Краснокамского района.