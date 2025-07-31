В Уфе из-за обрушившегося здания изменили схему движения автобусов

Временно маршрут №3 «ул. Дзержинского – мкр. Белореченский» курсирует по улицам Пушкина, Цурюпы и далее по маршруту; автобус №51а «АВТОВАЗ – Трикотажная фабрика» с Заки Валиди через Цюрупы до Центрального рынка и далее по маршруту.