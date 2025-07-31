В Уфе задержали 15-летнего подростка на мопеде без прав

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции вновь задержали несовершеннолетнего на мототранспорте. Инцидент произошел в селе Тимашево.
При проверке выяснилось, что 15-летний подросток управлял мопедом «RX CM48Q» без водительского удостоверения. По словам мальчика, он взял транспорт без разрешения, чтобы навестить сестру. В присутствии законного представителя подростка отстранили от управления. Транспортное средство поместили на спецстоянку.
В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего.
Фото: ГАИ Уфы.