В Уфе задержали 15-летнего подростка на мопеде без прав

При проверке выяснилось, что 15-летний подросток управлял мопедом «RX CM48Q» без водительского удостоверения. По словам мальчика, он взял транспорт без разрешения, чтобы навестить сестру. В присутствии законного представителя подростка отстранили от управления. Транспортное средство поместили на спецстоянку.