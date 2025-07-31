Башкирия продолжает помогать семьям участников СВО

В Мелеузе прошло выездное заседание Межведомственной комиссии при Главе Республики Башкортостан по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Было отмечено, что республиканские власти и активисты филиала Госфонда «Защитники Отечества» особое внимание уделяют помощи вдовам и родителям погибших бойцов.
Также ведется постоянная работа по адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни. Для этого их активно вовлекают в спортивную, общественную, волонтерскую и воспитательную деятельность.