Башкирия продолжает помогать семьям участников СВО

В Мелеузе прошло выездное заседание Межведомственной комиссии при Главе Республики Башкортостан по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Было отмечено, что республиканские власти и активисты филиала Госфонда «Защитники Отечества» особое внимание уделяют помощи вдовам и родителям погибших бойцов.