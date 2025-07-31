В Башкирии открыли современный ФАП в Ибраево

Медицинская помощь на селе. Новый фельдшерско-акушерский пункт села Ибраево Кигинского района оснащен современным оборудованием, там имеются все удобства для оказания первой помощи.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Ибраево работает круглосуточно. Местные жители приходят и проверить здоровье, и пройти медицинские процедуры, и за советом. Врач Залифа Ягудина сравнивает, как проходила её работа в старом здании и в новом, где светло, просторно и есть все удобства.

В селе Ибраево проживает порядка 300 человек, и практически все они обращаются в ФАП. В большинстве своем за помощью приходят пенсионеры и ветераны войны. Заботливый фельдшер никого не оставляет без внимания.

В ФАПе работает только один врач. В Ибраево также приезжает и поезд здоровья. Если сельчанам нужно пройти срочное обследование у узких специалистов, они едут в райцентр.

Залифа Ягудина проводит прием граждан не только в ФАПах. У одной из пациенток после потери сына резко ухудшилось самочувствие. Появилось головокружение, высокое давление. Поэтому фельдшер проводит осмотр на дому.

В Башкортостане строительство ФАПов реализовано по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Главная цель — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 — до 81 года.