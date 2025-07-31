В Уфе ремонт моста через реку Уршак завершили раньше срока

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила о досрочном завершении ремонта моста через реку Уршак недалеко от населенного пункта Булгаково.
Сегодня, 31 июля, запустили движение по всем полосам обновленной переправы. Работы на проезжей части заняли 58 дней вместо предполагаемых 72. Подрядчики работали круглосуточно, без выходных и праздников.
Мост, построенный в 1980 году около Булгаково, на федеральной трассе Уфа–Оренбург, был в аварийном состоянии. В последний раз его ремонтировали в 2014 году. Обследование, проведенное в 2023 году, выявило ряд дефектов. Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в апреле отметил, что оттягивать ремонт моста больше нельзя, тем более что здесь довольно серьезный трафик. По поручению Радия Хабирова было решено сократить сроки ремонта. Изначально работы должны были вестись с мая по ноябрь.
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.