В Башкирии иностранец устроил стрельбу на остановке

В Кумертау 35-летний иностранный гражданин устроил стрельбу на остановке общественного транспорта. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

По данным СУ СКР по РБ, инцидент произошел 30 июля прошлого года на улице Шоссейной. В результате конфликта со знакомым мужчина стал угрожать ему расправой, используя охолощенный пистолет. Он ударил жертву по голове и, одновременно, произвел выстрел, причинив потерпевшему телесные повреждения. Затем обвиняемый вновь направил пистолет на своего знакомого, имитируя выстрел.