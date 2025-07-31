В Башкирии двое мужчин спасли из пожара пожилых супругов

В селе Малояз на улице Гайфуллина огнём охватило жилой дом, в котором проживала пожилая супружеская пара. Возгорание заметили местные жители – 24-летний Виталий Ш. и 40-летний Ильнур Х. Им удалось сломать ворота, дверь и пробраться в горящий дом. Смельчаки вывели из помещения пенсионеров. Пострадавшие пожаловались лишь на признаки отравления угарным газом, а спасители на незначительные травмы.