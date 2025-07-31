В Башкирии задержали несовершеннолетних водителей

В Башкирии в ходе социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ выявили шесть случаев управления транспортом несовершеннолетними без водительских прав.

Так, в селе Калтыманово Иглинского района инспекторы остановили 17-летнего подростка за рулем «ВАЗ-2110». Аналогичная ситуация произошла в Учалах на улице Шаймуратов, где задержали 17-летнего юношу на мопеде «Альфа». Также в Учалинском районе был пойман 10-летний мальчик за рулем мопеда «Мотоленд». В селе Кунакбаева пресекли езду 8-летнего ребенка на квадроцикле «WELS EVO-M». В Уфе остановили 14-летнего подростка на незарегистрированном мотоцикле. Также на улице Тальковой после непродолжительной погони задержали 17-летнего водителя «Хендай Крета».

В отношении родителей всех несовершеннолетних составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и передачу управления транспортными средствами детям. Теперь семьям нарушителей придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Все транспортные средства были помещены на спецстоянки. Материалы по делам направлены в комиссии по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.