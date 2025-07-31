Жительница Башкирии осуждена за уклонение от алиментов

Жительница Давлеканово стала фигурантом уголовного дела и получила 10 месяцев лишения свободы за систематическое уклонение от выплаты алиментов на содержание своих детей.

По данным ГУФССП по РБ, родители развелись, когда дети были еще маленькими. Несовершеннолетние остались на полном обеспечении отца, в то время как мать не исполняла свои обязанности. Бывший супруг обратился в суд, после чего исполнительный лист поступил в службу судебных приставов.

С момента возбуждения исполнительного производства женщина уклонялась от выплаты алиментов и не пыталась трудоустроиться. Сначала суд назначил ей 100 часов обязательных работ, которые она формально выполнила, но это не изменило её отношения к детям. В результате судебные приставы возбудили уголовное дело. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы.