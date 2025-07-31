Жительница Башкирии осуждена за уклонение от алиментов

Жительница Давлеканово стала фигурантом уголовного дела и получила 10 месяцев лишения свободы за систематическое уклонение от выплаты алиментов на содержание своих детей.

Фото №1 - Жительница Башкирии осуждена за уклонение от алиментов

По данным ГУФССП по РБ, родители развелись, когда дети были еще маленькими. Несовершеннолетние остались на полном обеспечении отца, в то время как мать не исполняла свои обязанности. Бывший супруг обратился в суд, после чего исполнительный лист поступил в службу судебных приставов.

С момента возбуждения исполнительного производства женщина уклонялась от выплаты алиментов и не пыталась трудоустроиться. Сначала суд назначил ей 100 часов обязательных работ, которые она формально выполнила, но это не изменило её отношения к детям. В результате судебные приставы возбудили уголовное дело. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы.

После вынесения приговора женщина попыталась скрыться. Её объявили в розыск и через месяц обнаружили в антисанитарных условиях в компании малознакомых людей. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

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