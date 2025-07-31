В Уфе прошла очередная отправка бойцов в зону СВО

С новыми силами к местам несения службы. Очередная группа бойцов после двухнедельного отпуска направилась сегодня в зону проведения специальной военной операции. Торжественная церемония отправки традиционно состоялась на площади перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Проводить военнослужащих пришли близкие, родственники, друзья и коллеги. С напутственными словами к бойцам обратился заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов. Для большинства участников СВО этот отпуск был не первым. До места назначения их доставят комфортабельные автобусы, которые по поручению Главы Башкортостана выделяет республика.