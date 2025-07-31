В Ишимбае обсудили перспективы развития города

В Ишимбае состоялась проектная сессия, объединившая активных жителей, представителей некоммерческих организаций и муниципальных учреждений. Участники совместно разрабатывали проекты, направленные на развитие города и района.

Эксперты Ресурсного центра и члены Общественной палаты Республики Башкортостан поделились практическими кейсами и опытом, как с помощью качественно подготовленного социального проекта можно не только привлечь внешние ресурсы, но и решить точечные вопросы.