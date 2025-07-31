Башкирия расширяет инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель Башкортостана включает более 2 тыс. проектов на сумму почти 950 миллиардов рублей. И эти показатели растут. На совещании «Инвестчас», которое провёл Радий Хабиров, обсудили новые перспективные проекты. Так, директор компании «Башмаркет» Лилия Гаскарова рассказала главе региона о планах строительства в селе Аскарово Абзелиловского района многофункционального торгово-сервисного комплекса.