Башкирия расширяет инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель Башкортостана включает более 2 тыс. проектов на сумму почти 950 миллиардов рублей. И эти показатели растут. На совещании «Инвестчас», которое провёл Радий Хабиров, обсудили новые перспективные проекты. Так, директор компании «Башмаркет» Лилия Гаскарова рассказала главе региона о планах строительства в селе Аскарово Абзелиловского района многофункционального торгово-сервисного комплекса.
В рамках проекта планируется возвести двухэтажное здание площадью 960 кв. м. На первом этаже разместят кафе и торговые площади, на втором — магазин строительных материалов. Комплекс будет обеспечивать жителей села товарами первой необходимости. Также участники совещания обсудили результаты работы бизнес-шерифов. Их деятельность положительно оценивают 82% предпринимателей.