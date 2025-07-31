В Башкирии показали, как дроны следят за водителями-лихачами

Госавтоинспекция ловит нарушителей с помощью дронов. В Кармаскалинском районе на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк прошел рейд. Теперь квадрокоптеры фиксируют нарушения на дорогах с воздуха, такие как, например, обгон в запрещенном месте. Предъявление видеодоказательств часто приводит водителей в замешательство.

Водители ещё не подозревают, что задолго до поста ГАИ попали в поле зрения правоохранителей. Теперь всё, как в народной сказке: «высоко сижу, далеко гляжу». Вплоть до госномера автомобиля. На дроне установлена камера высокого разрешения. Оператор управляет БПЛА, а инспектор рядом находится на связи с коллегами на «земле», оперативно отправляя данные о том, чью поездку стоит прервать.

«Нет, нет, я не обгонял». Такое инспекторы слышат постоянно. Но технику не обманешь. Через пару минут видео уже в распоряжении сотрудников. Там отчётливо видно, как белый кроссовер выезжает на встречную полосу, несмотря на запрещающие знаки.

В июне на автодороге Уфа — Белорецк, где проходит рейд, погибли два человека. Водитель «Шевроле-Нива» выехал на «встречку», где столкнулся с фурой. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте, его пассажирка скончалась позже в больнице. Всего же с начала года лобовые столкновения унесли жизни более 30 человек, еще около сотни получили травмы. Несмотря на опасность, водители решаются на риск.