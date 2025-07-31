В Башкирии изучение родного языка начнется с детского сада

Изучение родного языка начинается с детского сада. Именно этой теме было посвящено очередное заседание Всемирного курултая башкир. Поручение увеличить внимание изучению башкирского языка в дошкольных учреждениях дал Глава республики Радий Хабиров во время VI съезда организации.

Потому что именно в этом юном возрасте дети зачастую забывают свой родной язык, на котором говорят дома, и в школе им приходится изучать его заново. Специальная комиссия, созданная при Всемирном курултае башкир, проводит встречи в детских садах и оказывает дошкольным учреждениям методическую помощь.