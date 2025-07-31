В Башкирии стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом

В Башкортостане стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Масштабная кампания включает в себя не только совещания с руководителями административных органов, беседы с работниками коммунально-бытовых предприятий и строительно-монтажных организаций, но и инструктаж с местными жителями. Специалисты компании намерены провести онлайн-уроки и викторины с учащимися школ. Особое внимание будет уделено особой категории лиц в так называемой «группе риска» с газовым оборудованием — это неблагополучные семьи, а также граждане с ограниченными физическими способностями.

Визиту сотрудников компании «Газпром газораспределение Уфа» в этой квартире не удивлены. Специалисты в штатном режиме обходят дома жителей республики и проверяют газовое оборудование, причем как в частных владениях, так и в многоэтажках.

В республике уже стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования. Для этого проводятся обходы по домам, информационные кампании в социальных и культурных учреждениях, в средствах массовой информации, а также открытые уроки в школах.

Основная задача — не только напомнить правила обращения с газовым оборудованием, но и предупредить возможные ЧП. Взрыв газа в многоэтажке в Стерлитамаке в июле 2024-го помнят многие. Тогда один человек погиб, семеро получили ранения. В том числе и двое сотрудников газовой службы. Жительница одной из квартир самовольно произвела замену плиты на варочную панель. Как итог — травмированные и погибшие люди, а также разрушенные квартиры.

При том, что газовики получили серьезные ожоги и травмы, вся ответственность легла на их плечи. Согласно данным компетентных служб, причиной несчастного случая стала «неудовлетворительная организация работы, нарушения правил безопасности при ведении работ со стороны диспетчера и слесарей АДС».

В компании «Газпром газораспределение Уфа» нам рассказали, что есть случаи, когда их сотрудники действительно становятся виновными в происшествиях. В августе 2023 года по вине специалистов из службы газа произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Ишимбае. Ударной волной были повреждены стекла, балкон и стены в помещении. В пострадавшей квартире в момент инцидента находился один человек, он получил травму и был доставлен в больницу. После тщательного расследования виновный работник понес наказание.

А этот случай произошел в октябре 2024 года. После тщательного осмотра места происшествия аварийные службы и компетентные специалисты пришли к выводу: владелец квартиры своими руками спровоцировал происшествие. Он устроил взрыв бытового газа, так как хотел убить соседа снизу, с которым постоянно конфликтовал. Момент взрыва газа попал на камеру наблюдения: произошел сильный хлопок, далее выбитые окна и пожар.