Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 5,5 млн рублей

За сутки в республике зафиксировано несколько случаев мошенничества. Жители Башкортостана отдали более 5,5 млн рублей. Аферисты выдают себя за сотрудников «Почты России» и Роспотребнадзора.

Так, в Кировском районе Уфы 58-летний мужчина заявил о мошенничестве. Аферисты сообщили, что получили посылку для него и попросили сохранить деньги, в результате чего он потерял более трех миллионов рублей. 70-летняя женщина перевела более одного миллиона для «сохранения средств» мошенникам, которые представились сотрудниками Роспотребнадзора.