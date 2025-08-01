Известно, как в Башкирии отпразднуют 95-летие ВДВ

2 августа главной площадкой по проведению Дня Воздушно-десантных войск, которые отмечают 95-летие, станет парк «Патриот» в Чишминском районе.

С 9 часов утра для ветеранов Воздушно-десантных войск стартует забег с препятствиями «Гонка героев». А для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: выставки поисковых отрядов, мастер-классы по плетению парашютных сетей и браслетов, авиамоделированию, оказанию первой помощи, а также консультационные столы Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан.

Особое внимание уделят памяти героев. В рамках празднования состоится открытие памятника Герою России Максиму Серафимову. Уфимец известен своим подвигом во время специальной военной операции, когда в 2022 году ценой жизни спас своих товарищей.