В Уфе отметили 145-летие со дня рождения Мажита Гафури

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 145-летию со дня рождения первого народного поэта Башкортостана. Организаторы из фонда культуры поддерживают сохранение и развитие литературного наследия. В рамках мероприятия открылась выставка с редкими материалами о творческом пути автора.
Особое внимание уделили международному литературно-художественному конкурсу «Мы читаем Мажита Гафури – 2025», где были награждены лучшие участники. Юные чтецы, писатели и художники со всей республики и других стран представили своё видение наследия Гафури.