В Уфе отметили 145-летие со дня рождения Мажита Гафури

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 145-летию со дня рождения первого народного поэта Башкортостана. Организаторы из фонда культуры поддерживают сохранение и развитие литературного наследия. В рамках мероприятия открылась выставка с редкими материалами о творческом пути автора.