Известно, когда завершится ремонт дороги Белебей – Туймазы – Бакалы

До конца августа ремонт 4,5 км дороги Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы закончат. Работы идут на участке вблизи села Кальшали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие выравнивают асфальт, уложат верхний слой покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку. Этот путь входит в опорную дорожную сеть Башкортостана, обеспечивая транспортную связь жителям Белебеевского, Туймазинского и Шаранского районов.

Интенсивность движения здесь достаточно высокая – порядка 3 тысяч машин в сутки. В прошлом году в Белебеевском и Туймазинском районах в рамках программы обновили почти 16 км дороги.