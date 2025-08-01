В Уфе наградили победителей конкурса антифейков

В нём принимали участие школьники и студенты, которые присылали организаторам видеоролики и плакаты, посвященные борьбе с дезинформацией и подменой фактов.
Главной целью конкурса была разработка эффективных антифейковых решений. Как отметили участники, ложная информация – распространенное явление в республике, а подобные конкурсы становятся важным шагом в формировании информационной грамотности населения.
Также в рамках мероприятия участникам и организаторам «Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года» вручили награды Президента Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение события и наградили психологов Республиканского молодёжного психологического центра.