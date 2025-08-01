В Уфе без вести пропал мужчина в серой ветровке

В Уфе разыскивается 61-летний Искандер Ильясович Канчурин. По данным волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт РБ», его местонахождение неизвестно с 7 сентября 2024 года.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, каштановые волосы с проседью и голубые глаза.

На момент исчезновения он был одет в серую ветровку, сине-голубую полосатую кофту, черные спортивные трико и черно-белые кроссовки.

Необходима помощь добровольцев. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.