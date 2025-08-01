В Уфе благоустроят аллею перед Непейцевским дендропарком

В Уфе запланированы работы по благоустройству аллеи перед Непейцевским дендропарком.

Ремонтные работы затронут участок между домами №25 и №27 на Уфимском шоссе. Перед парком заасфальтируют пешеходные дорожки, выложат брусчатку, установят скамейки и урны, а также теннисные и шахматные столы. Также планируется установить красивую входную стелу.