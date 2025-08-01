В Уфе благоустроят аллею перед Непейцевским дендропарком

В Уфе запланированы работы по благоустройству аллеи перед Непейцевским дендропарком.

Фото №1 - В Уфе благоустроят аллею перед Непейцевским дендропарком

Ремонтные работы затронут участок между домами №25 и №27 на Уфимском шоссе. Перед парком заасфальтируют пешеходные дорожки, выложат брусчатку, установят скамейки и урны, а также теннисные и шахматные столы. Также планируется установить красивую входную стелу.

У новой зоны отдыха пока нет названия. Придумать его предлагают жителям Уфы. Свои варианты можно оставить в комментариях в соцсетях главы администрации Орджоникидзевского района столицы Рустема Хамитова.

Фото: Рустем Хамитов. 

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