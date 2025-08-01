Житель Уфы с топором угрожал соседке убийством

В июле 55-летний местный житель пришёл к соседке по вопросам межевания их земельных участков. Так как сосед пришёл в агрессивном настроении, женщина решила не впускать мужчину. Тогда он взял топор, сломал калитку и начал угрожать убийством. Через несколько часов мужчина посмел взломать входную дверь и зайти в дом. К счастью, соседку он не нашёл.