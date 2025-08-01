В Башкирии могут помиловать пьяную автомобилистку

К комиссии обратилась жительница Стерлитамака, которую привлекли к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Ей назначили обязательные работы, лишили водительских прав на 2 года и конфисковали автомобиль. Женщина честно отработала 240 часов, лишилась машины, но вновь получить водительские права пока не может.