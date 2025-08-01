В Башкирии могут помиловать пьяную автомобилистку

В Башкирии состоялось заседание Комиссии при главе республики по вопросам помилования. Результатами встречи поделился Председатель Госсобрания Константин Толкачев.
К комиссии обратилась жительница Стерлитамака, которую привлекли к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Ей назначили обязательные работы, лишили водительских прав на 2 года и конфисковали автомобиль. Женщина честно отработала 240 часов, лишилась машины, но вновь получить водительские права пока не может.
Члены комиссии приняли решение одобрить ходатайство женщины. Константин Толкачев отметил, что женщина извлекла урок из случившегося и вряд ли решится на повторное правонарушение.