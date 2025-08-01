В Башкирии экс-полицейского приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД. По данным прокуратуры республики, экс-сотрудник признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Суд установил, что он вместе с двумя коллегами обманным путем похитил 2,5 млн рублей у жителя Октябрьского, который находился под следствием за незаконную продажу алкоголя. Деньги были получены под предлогом помощи в избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также переквалификации его действий на менее тяжкую статью.
Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима, а также запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет и 6 месяцев. Кроме того, он обязан возместить потерпевшему 2 млн рублей.
Экс-полицейского задержали в зале суда. Дела его сообщников рассматриваются судом.