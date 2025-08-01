Четыре жителя Башкирии арестованы за мошенничество в сфере туризма

Следственный комитет предъявил обвинение директору Центра развития туризма республики, его заместителю, директору АНО «Проектный офис» и индивидуальному предпринимателю. Артуру Идельбаеву, Руслану Юнусову, Ильнуру Куватову и Илхаму Маликову инкриминируют «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».
По местам проживания фигурантов прошли обыски. Следствие считает, что из бюджета было похищено более 26 млн руб. Фигуранты дела фиктивно оформили заявки в Министерство предпринимательства республики на получение субсидии для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. В заявках они указали ложные данные о планируемых объемах инвестиций и деятельности. При этом для придания видимости освоения средств сообщники направляли в профильное ведомство подложные отчеты.
Также мужчины заключили липовые договоры подряда и поставки юрт по завышенной стоимости и перемещали их между районами. Фактически туробъекты построены не были. По данным МВД России, средства субсидии перевели на счета подконтрольных фирм и похитили. Трое фигурантов сейчас арестованы, четвертому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.