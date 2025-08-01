Четыре жителя Башкирии арестованы за мошенничество в сфере туризма

По местам проживания фигурантов прошли обыски. Следствие считает, что из бюджета было похищено более 26 млн руб. Фигуранты дела фиктивно оформили заявки в Министерство предпринимательства республики на получение субсидии для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. В заявках они указали ложные данные о планируемых объемах инвестиций и деятельности. При этом для придания видимости освоения средств сообщники направляли в профильное ведомство подложные отчеты.