В Башкирии стартовала уборка зерновых

Жатва в самом разгаре. Аграрии Башкортостана уже собрали около 200 тысяч тонн зерна. Скошен и обмолочен урожай на площади 53 тысячи гектаров. Уборочная страда стартовала на прошлой неделе – комбайны вышли на поля хозяйств 31 района. В этом году сбор урожая особенно радует земледельцев. В Туймазинском районе активно убирают озимую пшеницу, которая в этом году созрела раньше остальных культур.

Если бывалые комбайнеры, знающие уборку в любую погоду, отмечают благосклонность природы в этом году, то для Гильмана Каримова эта уборочная страда – первая в жизни и сразу такая удачная. Второкурсник аграрного университета совмещает практику и заработок. Уже работает по будущей специальности, переходя от теории сразу к практике. Это в том числе позволяет оперативно убирать урожай с полей.

В одну смену работают десять комбайнов. Уборочная кампания стартовала на прошлой неделе, и пока идут пуско-наладочные работы – в день с полей убирают около 100 га озимой пшеницы, в планах на ближайшие дни увеличить это количество до 160.

Жатву планируют завершить до конца августа. Сейчас аграрии Туймазинского района собирают по 45 центнеров озимой пшеницы с гектара. Показатель вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Этому поспособствовали хорошая зимовка без гибели, качество семян, своевременное применение удобрений, защита от вредителей и болезней.

Дальше зерно поступит в Чишминский элеватор. Как отмечают специалисты, в этом году валовый сбор ожидают такой же, как и в 2024-м. Кроме озимых, фермеры выращивают яровые и технические культуры.