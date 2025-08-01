В Уфе летучие мыши стали чаще залетать в квартиры

В Уфе участились случаи проникновения летучих мышей в жилые помещения. Это заметили специалисты Управления гражданской защиты.
Так, минувшей ночью крылатая гостья залетела в квартиру дома по улице Софьи Перовской. Такой же случай произошёл той же ночью на улице Мира.
Летучие мыши чаще всего попадают в квартиры через открытые форточки. Жильцы, обнаружившие у себя этих животных, обычно не решаются самостоятельно их выпускать и обращаются за помощью к профессионалам.
Спасатели предупреждают, что попытки самостоятельно поймать летучую мышь могут быть опасны. Эти животные являются переносчиками различных заболеваний, включая бешенство, а их поведение в стрессовой ситуации непредсказуемо. Кроме того, испуганное животное может повредить имущество или получить травмы.
Фото: УГЗ г. Уфы.