В Уфе в «Школе 21» завершился второй поток интенсива

На базе Геномного центра участники месяц решали задачи, проходили испытания, сдавали экзамены. Главная особенность обучения в «Школе 21» – это обмен опытом и знаниями. Такой подход помогает развивать не только профессиональные умения, но и важные для построения карьеры навыки.

Если раньше отец учил сына, то теперь – наоборот. Данил помогает папе понять, как создаются программы. Молодой человек в IT-сфере давно, а для Владислава Дильмухаметова это первый опыт. Где-то ему нужен совет сына, а где-то им обоим нужна помощь интернета.

Многие участники уже знакомы с IT-сферой. Динар Зиязетдинов в этом направлении три года. Для него прохождение интенсива – очень лёгкий, но всё же ответственный путь.

На интенсив может прийти любой желающий от 18 лет. Поступление в школу не зависит от имеющихся знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Каждый второй здесь впервые сталкивается с программированием.

В течение 26 дней участники проходят испытания, сдают экзамены, решают групповые и индивидуальные задачи. Сейчас завершился второй поток интенсива. Через две недели ребята узнают, кто сможет пройти основное обучение, которое также даётся бесплатно. Если же им не удалось попасть в список, то они могут прийти на следующие потоки.