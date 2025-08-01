В Башкирии мужчина лишился автомобиля из-за нетрезвой поездки за цветами

По данным прокуратуры республики, инспекторы остановили мужчину в канун 8 Марта, когда он ехал за цветами для супруги на своей «Ладе Гранте». Проверка показала, что, несмотря на предыдущие административные наказания за пьяную езду, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.