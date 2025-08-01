В Башкирии мужчина лишился автомобиля из-за нетрезвой поездки за цветами

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По данным прокуратуры республики, инспекторы остановили мужчину в канун 8 Марта, когда он ехал за цветами для супруги на своей «Ладе Гранте». Проверка показала, что, несмотря на предыдущие административные наказания за пьяную езду, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, он потерял право управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль был конфискован.