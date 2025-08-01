В Уфе врачи успешно провели пересадку почек двум пациенткам

В республиканской клинической больнице имени Куватова провели сложные операции по трансплантации почек, каждая из которых длилась более шести часов. Как сообщили в Минздраве Башкирии, обе пациентки находятся в стабильном состоянии и получают лечение в реанимационном отделении.

Отделение трансплантации РКБ им. Куватова — единственное в регионе, где проводят пересадки почек и печени. На протяжении десяти лет оно стабильно входит в шестерку лучших в России по результатам проведенных операций и количеству трансплантаций. С начала года здесь уже выполнено 17 пересадок почек и 7 пересадок печени.

Процедура пересадки почек считается одной из самых сложных: врачи должны точно соединить сосуды и мочевые пути донорского органа. Успех операции зависит от опыта хирурга, совместимости тканей, а также от дальнейшей иммуносупрессивной терапии.

После такого хирургического вмешательства пациентам назначаются препараты для подавления иммунитета, чтобы предотвратить отторжение пересаженного органа. Лечение начинается уже во время операции и продолжается на протяжении всей жизни пациента.