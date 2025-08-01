В Уфе пропал мужчина в коричневом полосатом свитере

В Уфе разыскивают 80-летнего Равиля Улямаева. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт РБ», его местонахождение остается неизвестным с 31 июля.

На момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку в белую клетку, коричневый полосатый свитер, темные джинсы, синюю майку с белыми полосками, черные кроссовки и синюю кепку.

Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавое телосложение, седые волосы с залысинами и карие глаза.

Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.