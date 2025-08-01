В Башкирии продлили единовременные выплаты контрактникам СВО

В Башкирии продлили срок действия программы единовременных выплат для контрактников СВО. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров. Выплаты будут производиться до конца августа.

В республике размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей. В общей сложности контрактники могут получить до 1,7 млн рублей, из которых 1,3 млн выделяется из республиканского бюджета, а остальная сумма — из федерального.